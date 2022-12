DAZN e Francesco Costa presentano la seconda stagione di The American Way

(Di giovedì 22 dicembre 2022)la nuovadi TheWay, la miniserie in cui il vicedirettore de Il Post, autore ed esperto di culturaa, racconta il footballo e la NFL attraverso la cultura degli Stati Uniti e i personaggi chiave dello sport più popolare d'America. La prima puntata, TheWay – Texas, presentata a Milano martedì 20 dicembre in occasione di un'anteprima speciale, sarà disponibile in esclusiva sua partire da sabato 24 dicembre, proprio per la Vigilia di Natale e in concomitanza con il match di cartello della Week 16 di NFL tra i Dallas Cowboys – grandi protagonisti del primo episodio – e i Philadelphia Eagles, disponibile in diretta streaming sull'app alle ...

Lo stalker di Marialuisa Jacobelli è stato condannato. Angelini era finito in carcere lo scorso giugno dopo la denuncia della giornalista sportiva e conduttrice di. Adesso il 52enne dovrà scontare una pensa di 2 anni e 4 mesi di reclusione. È stato condannato a 2 anni e 4 mesi, con rito abbreviato, Francesco Angelini, 52 anni, finito in carcere a fine giugno scorso perché accusato di stalking ai danni di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e conduttrice.