Ansia Pelé | le condizioni peggiorano

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 22 dicembre 2022)nel mondo del calcio., ricoverato da tre settimane a San Paolo, sta ricevendo cure legate a disfunzioni renali e cardiache. Il campione brasiliano, che sta combattendo contro un cancro al colon, presenta una progressione della malattia oncologica e richiede ulteriori cure legate a disfunzioni renali e cardiache. Il bollettino medico Il bollettino L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pelè ricoverato in gravi: situazione preoccupante Pelè: sospesa la chemioterapia, fiato sospeso per il grande campione Bonifazi al Genoa, il difensore è pronto a sbarcare a Pegli Tacconi offerta dalla Cina, la critica della moglie Speranza Critica allo sceicco Al Thani nella premiazione del mondiale per club ...