Albero di Natale di cioccolata | la ricetta di Natalia Cattelani

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Da non perdere laper fare l’didi, unditutto da mangiare fatto con le torte, con la ganache al cioccolato, con la crema al burro verde. Niente di complicato con ladolce didima occorre un po’ di pazienza. Possiamo preparare in anticipo le tortine e poi proseguire con la decorazione. Perline rosse e argento e poi possiamo completare il nostro meraviglioso centrotavola didolce con delle lucine. Lo mangeremo tutti insieme. Ecco ladiE’ sempre mezzogiorno per voi. Non perdete le altre ricette per le feste. Ricette E’ sempre ...