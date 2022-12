Weekend di Natale col sole | bel tempo fino a capodanno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Un blando passaggio instabile interesserà l'Italia nelle prossime ore portando qualche pioggia sparsa sulle regioni del Centro-Nord. L'alta pressione tornerà comunque ad affermarsi quasi subito e ildisarà infatti all'insegna di condizioni meteo asciutte su tutta la Penisola. Avremo moltoma anche nebbie e nubi basse specie al Nord, temperature sopra media anche di 8-10 gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche per l'ultima settimana di dicembre e dell'anno condizioni meteo asciutte e all'insegna dell'alta pressione, possibile fronte freddo perma al momento è solo un'ipotesi che sarà da analizzare nei prossimi giorni. Previsioni meteo per oggi AL NORD: Molte nuvole nella giornata odierna sulle regioni del Nord con possibilità di fenomeni sparsi al ...

AGI - Agenzia Italia

