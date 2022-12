Van Gaal ct del Portogallo? La sua risposta

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Louisprossimo ct del Portogallo Possibile. Il tecnico olandese, sulla panchina degli Oranje nell'ultimo Mondiale , ha parlato così nel corso di un evento nella città di Amersfoort: 'Sono di ...Commenta per primo Louisnuovo commissario tecnico del Portogallo Dopo aver guidato l'Olanda ai Mondiali in Qatar, l'ex CT degli Oranje non sembra escludere una nuova avventura: 'Sono di nuovo in pensione ma ... Clamoroso van Gaal: "Io CT del Portogallo Sono in pensione ma ascolterei la proposta" Louis van Gaal strizza l'occhio a una possibile chiamata della Federazione portoghese, che cerca un ct dopo l'esonero di Fernando Santos: "Sono ...Louis Van Gaal strizza l'occhio a una possibile chiamata della Federazione portoghese, che cerca un ct dopo l'esonero di Fernando Santos: "Sono di nuovo in pensione ma ascolterò la proposta se dovesse ...