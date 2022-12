Ultime Notizie – Inter | torna Lukaku | in campo contro la Reggina

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’attaccante dell’Romelupartirà domani con la squadra per l’amichevole con la, derby tra i due fratelli Inzaghi in panchina, e giocherà una porzione di partita. L’ultima volta incon la maglia nerazzurra per l’ex Manchester United è stata il 29 ottobre con la Sampdoria, poi lo stop e il Mondiale sfortunato con il Belgio. Oraè pronto are e potrà essere provato davanti con Edin Dzeko o in alternativa con Henrikh Mkhitaryan in appoggio a uno dei due. In attesa di Marcelo Brozovic e del campione del mondo Lautaro Martinez, che devono ancora rientrare, ad Appiano prosegue il lavoro a parte per Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Corriere della Sera

