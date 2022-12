San Casciano Fi | muore nell’auto che tampona camion e prende fuoco sull’Autopalio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E' morto in ospedale per le ferite riportate. era stato estratto dalla vettura dall'autista delL'articolo proviene da Firenze Post.

LA NAZIONE

E' morto questa mattina il 44enne estratto dall'auto coinvolta nell'incidente sull'Autopalio all'altezza diVal di Pesa. Non c'è stato niente da fare nonostante l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'auto e poi dell'elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato d'urgenza a ...È temporaneamente chiusa la carreggiata , in direzione di Firenze, lungo il Raccordo Autostradale 03 "Siena Firenze" al km 47,900, a, nella città metropolitana di Firenze, a causa di un incidente fra due veicoli. Uscita obbligatoria a. Una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti Anas e le Forze ... Incidente in Autopalio a San Casciano, l'uomo ferito è morto in ospedale Un uomo di 44 anni è morto dopo l'incidente avvenuto oggi a San Casiano: la sua automobile si era schiantata violentemente contro un camion ...FIRENZE – E’ morto all’ospedale fiorentino di Careggi un uomo, rimasto gravemente ferito questa mattina in uno scontro con un mezzo pesante sull’Autopalio, all’altezza di San Casciano (Firenze), in di ...