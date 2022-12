Pd | Renzi | vincerà Bonaccini nettamente' **

Il Tempo

"Conte, Calenda edicono cose molto simili sulla difesa della sanità pubblica a quelle che dice il, su questo tema le opposizioni unite dovrebbero secondo me fare una battaglia insieme, anche per dare un ...... confermando, di fatto, di essere sempre il secondo di qualcuno: prima D'Alema , poi Letta ,, Emiliano e ora Schlein. "Con lei alla guida deltorneremo a essere il primo partito dei ... Qatargate e Covid, Renzi manda al tappeto Conte e il Pd sulla questione morale “Smentiti PD e M5S: il bonus per i 18enni resta e addirittura raddoppia. Felice per l’approvazione dell’emendamento a mia firma, oltre ai colleghi Mollicone e Dalla Chiesa, in legge di […] ...Roma, 21 dic (Adnkronos) - I tempi del Congresso Pd sono troppo lunghi "Il Pd sta sbagliando, è il finale della gestione fallimentare di Letta, che le ha sbagliate tutte. Letta ha fatto uno ...