(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il caso deiai gasdotti1 e 2, scoppiato a settembre, per ora non ha ancora un autore. O meglio dopo un rimpallo di responsabilità tra Occidente enon ciche Mosca abbia dolosamente fatto esplodere con sottomarini, sub o droni le linee di approvvigionamento che come diretta conseguenza portato il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam a schizzare fino a 300 euro. Oggi ilsostiene che ioccidentali non hanno leche lasia in qualche modo coinvolta nelle esplosioni ai gasdotti1 e 2. “Dopo mesi di indagini, numerosi funzionari affermano in privato che lapotrebbe non ...

"Dopo mesi di indagini, numerosi funzionari affermano che la Russia potrebbe non essere responsabile degli attacchi ai gasdotti". Non ci sono quindi ancora prove che dimostrino la colpevolezza di Mosca nel sabotaggio delle linee posizionate nel tratto di Mar Baltico tra Danimarca e Svezia.