Mondiale di Futsal Femminile | i tempi sono finalmente maturi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’ultimo consiglio FIFA tenutosi a Doha il giorno prima della finale delha portato notizie di grande importanza per il movimento calcistico. Nei prossimi anni infatti verranno varati la coppa del mondo per clube soprattutto ildi. Un passo storico verso la parità di genere cheè stato intrapreso. Ecco ildiGianni Infantino (Pagina Facebook BBC World Service Sport)La novità più importante appare essere di certo l’introduzione deldi, dopo tanti anni di lotte e richieste da parte delle stesse giocatrici. Perché partecipare ad un campionato del ...

La Gazzetta dello Sport

... con una tecnica molto più simile alche al calcio. Senza quel suo intervento, oggi Leo ... 'Non ho parole, vincere ilera un mio sogno - ha proseguito - I rigori Ero tranquillo, ho ...Ci sarà anche la Coppa del Mondo per club femminile e undifemminile. Quando si tratta del calendario delle partite internazionali, dobbiamo prendere in considerazione la salute e il ... Arriva il Mondiale di futsal femminile! L'ufficializzazione della Fifa Nei prossimi anni infatti verranno varati la coppa del mondo per club femminile e soprattutto il mondiale di Futsal femminile. Un passo storico verso la parità di genere che finalmente è stato ...Il calcio che cambia: un viaggio nei piani alti di FIFA e UEFA per capirne di più del nuovo Mondiale per Club e della nuova Champions League ...