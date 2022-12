Manovra | nuova stretta al reddito di cittadinanza | l’offerta non dovrà più essere “congrua”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nonpiù” la prima, e unica, offerta di lavoro che i percettori deldisaranno tenuti ad accettare per non perdere il diritto al sussidio. È solo l’ultima delle strette introdotte nella proposta di legge di bilancio, che la maggioranza spera di approvare in tempi brevissimi per evitare l’esercizio provvisorio. Un emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera rimuove la parola “” dal testo della norma, che prevede per i beneficiari deldila perdita del sussidio se si rifiuta una sola offerta di lavoro(in passato erano tre). La congruità delè valutata in base alle esperienze e alle competenze del percettore e anche ...