Manovra | eliminata norma sul Pos | venerdì il voto di fiducia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella notte si è concluso l’esame degli emendamenti alla2023 in commissione Bilancio, alla Camera. Il testo approderà in aula domani, mentre ildiè atteso per23 dicembre. Tra le norme, la soppressione di quella per il pagamento con Pos. Tutte le altre misure.2023, in attesa deldi: le misure Nella nottata, dopo sette giorni di lavoro, la commissione ha concluso l’esame degli emendamenti in merito alla2023 e ha quindi concesso il mandato ai relatori, Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli. Si attende domani il testo in aula, alla Camera eildi. Di seguito tutte le norme approvate in Commissione di ...