Lionel Messi e un voto da sciogliere

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Ora che gli elicotteri si sono posati a terra e lui ha raggiunto la meta, tra due ali di folla osannanti che nemmeno altri ebbero, eppure hanno riscritto la Storia dell'Uomo,in arte la Pulce si troverà di fronte alla propria memoria, alla propria coscienza. Alle proprie solenni promesse, perché con i fanti si scherza, coi francesi si vince, ma anche un uomo della Provvidenza come lui ad un certo punto si deve fermare e cedere il passo. Oppure prepararsi a compierne, calcolando un metro a falcata, all'incirca cinquantamila più il ritorno. Paso doble. Totale: centomila. Sarà pure egli molto allenato ma non sono pochi. Tanto più che se l'è cercata lui. Era il 2017, cinque anni e due Coppe del Mondo fa. Il desiderio lo struggeva. Si confidò. Mica a un religioso, ma a colui che nel mondo del calcio raccoglie le confessioni sotto il ...

Juan Sebastian Veron, intervistato a margine del premio Golden Foot, tesse le lodi di Lionel Messi e interviene sull'eterno dibattito Messi-Cristiano Ronaldo, oltre che sui paragoni con Maradona.