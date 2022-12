Lazio | il programma di Rocca | liste d’attesa | mobilità | lotta alla corruzione | umanizzare i servizi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Le mie priorità sono lae la sanità. Eliminerò lenel pubblico e terrò alta l’asticella contro la”. Sono alcuni punti sui quali si sofferma il candidato del centrodestra nel, Francesco, in una lunga intervista sulla Stampa oggi in edicola., 57 anni, avvocato, ex Fronte della Gioventù, negli ultimi dieci anni è stato a capo della Croce rossa dquale si è appena dimesso per candidarsipresidenza della Regione. Prima di diventare manager della Sanità e occupare il posto più alto della Croce Rossa ricordiamo l’impegno come commissario all’ospedale Sant’ Andrea. E un passato anche da avvocato penalista. «Ho difeso importanti collaboratori di giustizia ...

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

'Credo di poter portare un contributo importante nella gestione della sanità del, che sicuramente avrà un ruolo centrale nel. Ma la sanità non è l'unica priorità. Anche su rifiuti e ...Quando presenterà il suo'Già ci stiamo lavorando. E subito dopo Natale lo presenteremo. Le priorità sono tre: sanità, trasporti e rifiuti'. Grava sule su Roma un pericolo, che è ... Nuovo programma opere pubbliche: approvati programmi Lazio ... Roma, 21 dic.(Adnkronos) - ''Non posso e non voglio nascondere il mio passato. Ma sono trascorsi 38 anni, all'epoca ne avevo solo 19 ed ero pieno ...[themoneytizer id=”99064-6] Stamattina ultimo allenamento dei biancocelesti e poi la partenza per la Spagna. Come riportato da Il Tempo, domani è in programma l’ultima amichevole con l’Almeria. Sarri ...