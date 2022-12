FI | Renzi | ' è di Berlusconi fino alla fine | li frega tutti'

la Repubblica

Duro critico di Silvio, nel 2011 si distinse per un'accusa al Cav di essere un "golpista" e ha accusato di "autoritarismo" Matteoe Denis Verdini prima del referendum del 2016. ...Non tarda ad arrivare quindi la risposta alle parole al miele usate nei giorni scorsi da Bonifazi , un fedelissimo diversoin seguito ai fischi alla festa di Fdi: ' Non c'è ... Berlusconi irritato dai fischi meloniani fa sponda con Renzi Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Forza Italia è di Berlusconi, questo vale fino alla fine di Berlusconi, che ha sette vite, li frega tutti". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.I tempi stretti della manovra costringono Palazzo Chigi a fermare la mossa del Cav, che però non ci sta: “Era una proposta condivisa col Tesoro”. E Giorgetti ...