La Gazzetta dello Sport

Stress test di livello massimo per ladellanella sfida amichevole contro il Rijeka (si giocherà domani allo Stadium, porte chiuse). Allegri potrà disporre solo di Gatti e dovrà fare a meno di tutti gli altri: Bremer e Danilo ...Cambia il conto alla rovescia: il nuovo Cda della Juventus, quello dell'era post Andrea Agnelli, non verrà ufficializzato prima di Natale, bensì subito dopo. Venerdì (23 dicembre) la lista verrà ... Difesa Juve, domani con il Rijeka il più esperto sarà Gatti. Riccio e Huijsen dal 1' Danilo e Bremer rientreranno il 27, Rugani è influenzato e Bonucci infortunato. In attacco prova generale Kean-Milik. In mezzo si rivede McKennie ...Il reato contestato riguarda l’ambito finanziario ed il capoluogo lombardo è la sede della Borsa, ma secondo il procuratore il trasferimento del processo non avrebbe senso. La Procura Generale di Cass ...