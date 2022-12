Cosa raccontano le musiche di Avatar – La via dell’acqua

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Raccogliere un’eredità pesante. Tanto della storia di– La viagira intorno al concetto di ciò che prendiamo e poi restituiamo al mondo come bagaglio di vita vissuta, ma è anche una riflessione sulle conseguenze per le scelte compiute. È così per Jake Sully e la sua famiglia, costretti a fuggire e nascondersi per salvare il suo popolo dalla vendetta di Quaritch. Ed è così anche per lo stesso colonnello che torna in versioneper cambiare le azioni del suo passato. E così come nella storia, anche per la colonna sonora è stata una questione di onorare ciò che è stato. Già, perché Simon Franglen, compositore della OST per questo secondo capitolo, ha attinto a piene mani dal lavoro del compianto James Horner, il maestro che creò le meravigliose e iconichedel primo film e compagno di mille ...