ilGiornale.it

L'ingegneriaha diversi progetti in corso in Brasile e molti di questi sono già in fase ... Il modello è costruito dalla stessa piattaformadella C3 e, come la berlina, sarà prodotto a ......B - SUV sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e nuova Fiat 600 su piattaforma. Del restovuole rilanciare Alfa Romeo nel segmento premium del mercato auto a livello e ... CMP Stellantis: da Peugeot a Jeep, una piattaforma per dieci modelli Fuori non si direbbe, eppure il nuovo Jeep Avenger ha molto in comune con DS 3, Peugeot 2008 e Opel Mokka: si tratta della piattaforma modulare che, con le dovute modifiche, presto darà vita ai prossi ...Secondo modello del Progetto C-Cube di Citroen, il nuovo SUV a 7 posti di Citroën denominato internamente progetto CC24 è stato avvistato in fase di test con la sua carrozzeria definitiva. L'ingegneri ...