Atletica | Coe ' Sì a riammettere russi con percorso etico e accettabile'

Corriere della Sera

Hanno capito - conclude- che bisogna agire subito e questo mi rende ottimista". - Foto Image - . mc/red 21 - Dic - 22 09:04 21 dicembre 2022L'Ucraina troverà un alleato nell'del presidente Sebastian, che ha parlato di riammissione solo quando la Russia "sarà uscita dall'Ucraina". Ma quanti altri lo seguiranno Coe (Atletica): «Russia ammessa Spero si trovi un modo» Il presidente della federazione internazionale: 'Kenya caso complesso' ROMA (ITALPRESS) - 'Se si trova un percorso per far gareggiare gli ...Il presidente di World Athletics esamina due dossier: Russia e Kenya. «Se si trova un percorso per far gareggiare gli atleti russi io sono favorevole purché questo sia etico e accettabile. Contrario a ...