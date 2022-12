Supplenze | punteggio per servizio su sostegno e posto comune | specifico e aspecifico Caso concreto

(Di martedì 20 dicembre 2022) Servizi di insegnamento specifici e aspecifici, sue su, contemporanei e non: come procedere al calcolo del. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Secondo il Tribunale, il docente aveva diritto da un lato al risarcimento in forma specifica, ( dunque alche avrebbe maturato qualora lefossero state assegnate nel rispetto ...Il risarcimento del danno Secondo il Tribunale, il docente aveva diritto da un lato al risarcimento in forma specifica, ( dunque alche avrebbe maturato qualora lefossero state ... Supplenze GPS 2022: “illegittimo” il funzionamento dell’algoritmo, docente ottiene incarico e punteggio Supplenze da GPS, una nuova ordinanza del Tribunale di Latina ha ribadito come l'algoritmo del Ministero dell'Istruzione sia illegittimo.Ministero condannato a risarcire per quasi ventimila euro (oltre al pagamento delle spese processuali) un docente precario illegittimamente scavalcato nell’assegnazione delle supplenze. E’ quanto ha s ...