Spezia-Groningen oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Amichevole 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022) La, l’, latv edi, matchche i bianconeri disputeranno a circa due settimane dalla ripresa del campionato di Serie A. Gli uomini guidati da Luca Gotti, dopo i recenti test, sono pronti a tornare nuovamente in campo per affrontare la formazione olandese. Per la compagine ligure si tratta dell’ultimainvernale, che consentirà al tecnico di effettuare le ultime valutazioni in merito alla situazione della squadra. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 20 dicembre alle ore 15:00; al momento non sono previste coperture per latelevisiva o. SEGUI LATESTUALE SportFace.

SPORTFACE.IT

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine AMICHEVOLE 15:0015:30 Sampdoria - Dresda Pronostici per oggi e calcio in tv: Pronostici per oggi, martedì 20 dicembre 2022 ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida, terzo test per i liguri durante il ritiro spagnolo. La squadra di Gotti si avvia verso la conclusione dell'avventura in quel di Oliva, Spagna, e scende in campo per il terzo match ... Spezia-Groningen oggi in tv: data, orario e diretta streaming ... E’ la terza amichevole in Spagna, si gioca allo stadio di Benidorm e Gotti avrà a disposizione tutta la rosa, compresi Zoet e Nzola ...Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels ...