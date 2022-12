Qatar 2022 | l' Albiceleste non è solo Leo 

Leggi su agi

(Di martedì 20 dicembre 2022) (AGI) - Roma, 20 dic. - Il re Lionel Messi, il Fideo Di Maria, il portiere 'Dibu' Martinez certo. Ma anche il ventenne Enzo Fernandez e un rinato Rodrigo De Paul. L'ultimo personaggio del mondiale è difficile da stabilire in una finale che è stata e resterà chissà per quanto tempo la più bella della storia del calcio. In primo luogo perché personaggi lo sono stati tutto e tutti. Lo è stato certamente Angel Di Maria, il “Fideo” (lo spaghetto) che questa partita l'ha preparata mentalmente nei mesi in cui alla Juve è parso un ospite di passaggio e pure la brutta copia del giocatore che è stato il perno del Psg per anni. Di Maria è stato l'unico di sempre a piangere durante una finale mondiale. Ma non alla fine bensì a partita in corso, dopo aver segnato un gol alla fine di un'azione che più bella non si può e dopo offerto all'occhio della telecamera il consueto cuore composto con le dita ...