L’app Google si aggiorna con la grafica di Android 13 nelle impostazioni

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'appsiportando il Material You di13 anche. L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid.net

...sviluppatori e ritiene che gli store didi Apple e... ma potrebbe portare a richieste di modifica delle regole dell'... Nel frattempo, vi ricordiamo cheStore ha recentemente rivisto ...... prese e interruttori tramite connessione WiFi eAlexa per ... Ancheha aggiornato i suoi dispositivi Nest per aggiungere il ... Il protocollo è stato sviluppato per garantire' ... Google potrebbe integrare l’app Connessione Salute nell’OS con Android 14