(Di martedì 20 dicembre 2022) C'èper le condizioni di salute di Gianluca. Da tempo l'ex attaccante della Sampdoria e degli Azzurri sta curando un tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni.lo ha definito "un ospite indesiderato", "un compagno di viaggio che avrei evitato volentieri". Recentemente aveva annunciato lo stop agli impegni presenti e futuri con la Federproprio per il suo stato di salute.vive da tempo ae sarebbe nuovamente ricoverato nella clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. E la madre 87enne Maria Teresa èda Cremona per l'Inghilterra. Messaggi di solidarietà da parte di tutto il mondo delda tanti ex compagni ...

Agenzia askanews

È arrivato anche lo sfogo del centrocampista Lucas Leiva tiene il mondo del. Il grande centrocampista che per anni ha vestito la maglia del Liverpool e della Lazio, è stato ...... e le sue condizioni preoccupano il club bianconero Continua ad esserci grande in casa ... che non sortirono però gli effetti sperati e che costrinsero van Basten a dire addio a soli ... Il calcio in apprensione per Vialli, la mamma è partita per Londra Come sta Gianluca Vialli Le ultime sulle condizioni di salute sull'ex calciatore ricoverato in una clinica a Londra ...