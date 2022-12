Femminicidio di Apricena | lo sfogo della sorella contro i vicini | “Bastava una chiamata ai carabinieri per salvarla”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Unoe al tempo stesso un atto d’accusachi poteva, forse, con una telefonata poteva salvare la vita di sua. “Mi rivolgo a tutte quelle persone che sentivano ogni volta le litigate di miacon quel mostro. Invece di farvi i fatti vostriunaaie miasi sarebbe salvata” scrive su Facebook ladi Giovanna Frino, la 44enne di(Foggia) uccisa, venerdì mattina, dal marito Angelo Di Lella, una ex guardia giurata di 56 anni. Una vita apparentemente tranquilla quelladonna e del marito sposati da una ventina d’anni e genitori di tre figli. Ma qualcosa in quel meccanismo familiare si è inceppato probabilmente da tempo. Le ...

