Cagliari | pugno ad uno steward | Daspo di tre anni a Cossu

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’ex centrocampista rossoblù, ora dirigente, punito dopo l’accusa per il fattaccio del 22 maggio dopo Venezia-: lo 0-0 decretò la retrocessione dei sardi in B

(ANSA) - VENEZIA, 20 DIC - Dopo un'indagine della divisione anticrimine in parallelo tra la questura di Venezia e quella Cagliari, l'ex calciatore Andrea Cossu, attualmente dirigente del Cagliari Calcio con un passato anche nella Nazionale, uno steward del Venezia accusò Cossu di averlo colpito con un pugno facendo scattare una querela. E' stato notificato quest'oggi il provvedimento di Daspo per 3 anni nei confronti del dirigente del Cagliari Andrea Cossu. I fatti risalirebbero al 22 maggio scorso, all'ultima giornata di campionato.