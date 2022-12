Beni confiscati | braccio di ferro tra comuni e Regione | l’appello dell’assessore Morcone

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Non è facile assegnare i, sia per le difficoltà di carattere burocratico e amministrativo sia per la carenza cronica di personale. È un problema enorme che abbiamo nelle amministrazioni comunali. Pensate al mio caso: amministro una città importante, grande e difficile come Giugliano, un territorio di 94km quadrati con 130mila abitanti. Ma il Comune ha solo 180 dipendenti”. All’indomani della presentazione del rapporto di Libera contro le mafie che indicava passi in avanti sul fronte del riutilizzo deialla camorra, queste parole di Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, fanno tornare con i piedi per terra. E sono andate dritte all’assessore regionale alla Sicurezza Mario. Il quale, da parte sua, ha rilanciato ricordando che la Campania ...

Il Comune di Bari si è aggiudicato un finanziamento di 1,5 milioni di euro nell'ambito dei progetti per la valorizzazione deialle mafie, a valere su risorse Pnrr. Bari, la villa di ......L'amministrazione comunale di Brindisi si aggiudica 1.050.000 euro per i tre progetti candidati all'avviso pubblico dell'Agenzia per la Coesione territoriale per la Valorizzazione di... Pnrr: Morcone, 107mln a Campania per progetti su beni confiscati - Campania L’amministrazione comunale di Brindisi si è aggiudicata 1 milione e 50mila euro per i tre progetti candidati all’avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione territoriale per la Valorizzazione di beni ...“Tre beni immobili confiscati alla mafia saranno ristrutturati e valorizzati grazie un finanziamento di quasi dieci milioni di euro ottenuto dalla Regione Siciliana attraverso i fondi del Pnrr”. Ad an ...