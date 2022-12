(Di lunedì 19 dicembre 2022) In attesa della pubblicazione dei risultati preliminari delleparlamentari in, che verranno resi noti in serata, il portavoce dell'superiore indipendente per le(...

Agenzia ANSA

In attesa della pubblicazione dei risultati preliminari delle elezioni parlamentari in, che verranno resi noti in serata, il portavoce dell'superiore indipendente per le elezioni (Isie), Mohamed Tlili Mansri, ha dichiarato all'agenzia Tap che in 133 collegi elettorali ...Sabato sera il presidente dell'Altaindipendente per le elezioni (Isie), Farouk Bouasker aveva annunciato che il tasso di affluenza alle urne per le elezioni legislative inaveva raggiunto l'8,8%. Precisando che "il 5,8%... Tunisia: autorità elezioni, doppio turno in 133 collegi su 161 - Africa