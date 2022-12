Qatargate | i video delle mazzette di Panzeri | tangenti consegnate nelle buste di Babbo Natale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic — Un’altra infornata di dettagli grotteschi dal: dalle intercettazioni ambientali acquisite dalla polizia belga nella casa di Antonioè emerso che l’ex-eurodeputato consegnava i soldi del Qatar con cui tentava di corrompere i politici Ue in-regalo con disegni di. Un particolare, quest’ultimo, ben visibile in uno dei filmati dove le «strenne» venivano— decisamente in anticipo —mani di Luca Visentini, allora numero uno del sindacato europeo, eletto successivamente segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati a Melbourne, il 17 novembre scorso.e leconIl...

'Sono cose che indignano, sono cose vergognose. Al di là dell'indignazione per i fenomeni corruttivi, quello che mi colpisce rispetto al Partito Democratico è la verifica del fatto che il Pd è stato ......a me stabilire cosa ci facessero quelle ricche valigie nelle case dei protagonisti del. ... con la mia società Telos A&S , abbiamo deciso di lanciare la- rubrica Lobby Non Olet, "la ... Qatargate, spuntano i video: "Buste con l'immagine di Babbo Natale" Qatargate, spuntano i video delle mazzette: sulle buste l’immagine di Babbo Natale In un filmato Panzeri consegna 50 mila euro a Visentini. Lui… Leggi ...Secondo Francesco Giorgi, suo assistente e figura chiave del Qatargate, il terzo uomo al centro dello scambio di denaro dal Qatar a Strasburgo sarebbe l'europarlamentare napoletano Andrea Cozzolino. S ...