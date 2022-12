Ponti e vacanze del 2023 | il calendario

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Quali sono le feste e idel? È già tempo di dare un’occhiata al, soprattutto se si vuole organizzare una bella vacanza o un semplice weekend da trascorrere fuori porta. Il prossimo anno, da questo punto di vista, è davvero molto generoso: grazie alle feste comandate che cadono nei giorni giusti, basta prendere pochissime ferie e ci si può concedere fine settimana lunghi da passare in pieno relax. Vediamo ilcompleto. Ildelle feste e deiQual è il momento giusto per farsi una bella vacanza o per staccare completamente dalla routine quotidiana e concedersi qualche giorno di relax? Ce lo rivela ildelle feste e deidel, che nell’anno ormai alle ...

WIRED Italia

... Roma e Napoli per Oulx e Bardonecchia (Torino) avrete modo di trascorrere le vostretra le ... Nei periodi die festività ritorneranno persino i due collegamenti Frecciarossa notturni ...E come abbiamo visto in questo nostro precedente articolo , i prossimi dodici mesi offriranno anche parecchistrategici per cui sarà possibile godere di moltecon soli pochi giorni di ... Ponti 2023, è vero: avremo 36 giorni di vacanza (con sei di ferie) Il nuovo anno sarà davvero generoso per chi ama i weekend lunghi: scopriamo il calendario completo dei ponti e delle vacanze del 2023.Dall'Epifania alla Festa del Lavoro, da Ognissanti all'Immacolata: ecco i fine settimana che il prossimo anno guadagneremo senza intaccare il monte ferie ...