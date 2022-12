Il Sole 24 ORE

Una ricerca, nata due mesi fa, che ha già fornito alcuni risultati descritti dal responsabile Osservatori dellaBusiness School Matteo Caroli: "Le prime evidenze su questa ricerca riguardano l'...L'Università intitolata a Guido Carli, si conferma, inoltre,in Italia per la categoria "Energy and Climate Change" . " Questo nuovo e importante risultato premia il grande impegno disul ... Luiss BS, prima ricerca dell'Osservatorio Auto e Mobilità - Il Sole 24 ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’Università intitolata a Guido Carli si conferma, inoltre, prima in Italia per la categoria “Energy and Climate Change”. “Questo nuovo e importante risultato premia il grande impegno di Luiss sul ...