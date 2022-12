Emma Marrone esulta con il nonno argentino | “Io nel dubbio bevo” – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una scoperta per tutti i fans diquella fatta in occasione della finale di ieri,nza speciale anche per la cantante PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Che l’Italia fosse tutta, o quasi, schierata per l’Argentina lo avevamo capito, nessuno immaginava pero che passando per Wanda Nara a Belen Rodriguez, la bandiera Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.