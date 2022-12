(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Newnellaper aver pubblicato unche secondo alcuni ha la forma di una, tra l’altro nel giorno precedente la prima notte di Hanukkah. Tra i commenti suiquello di Donald Trump Jr, che lo ha definito “disgustoso”. Anche sul sito del quotidiano sono comparse numerose critiche. “A chi importa se è stato ‘non intenzionale’? Non è a questo che servono gli editori?”, scrive uno dei tanti utenti che chiedono al giornale di intervenire. Nel suo commento pubblico, il creatore delsi diceva “entusiasta” per la pubblicazione del suo primo puzzle domenicale sul NY, spiegando di avergli dato “una divertente forma a vortice”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Sarà una sfortunata coincidenza, ma alla vigilia della festività ebraica dell'Hannukkah, domenica 18 dicembre, il New York Times ha pubblicato unla cui formauna svastica, simbolo utilizzato da varie culture ma ampiamente associato alla Germania nazista. Sui social la cosa non è passata inosservata e molti utenti hanno ...Nelle pagine finali del saggio l'autorei suoi studi letterari, le sue origini, e paga il ... Attraverso il suo lavoro Quammen dimostra che la scienza è mosaico di dati,basato su ... Cruciverba ricorda una svastica, bufera social sul New York Times Sarà una sfortunata coincidenza, ma alla vigilia della festività ebraica dell'Hannukkah, domenica 18 dicembre, il New York Times ha pubblicato un cruciverba la cui forma ricorda una svastica, simbolo ...(Adnkronos) - Il New York Times nella bufera per aver pubblicato un cruciverba che secondo alcuni ha la forma di una svastica, tra l'altro nel giorno precedente la prima notte di Hanukkah. Tra i comme ...