Covid | si aizzano i rigoristi | la profezia apocalittica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Come sta accadendo da tre anni a questa parte, il partito dei virologi del terrore ci manda il loro Buon Natale di paura. Tra i primi vi è da segnalare quello di Gianni Rezza, l’attuale direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute. “, Rezza: “Non è finita, a Natale attenti ai nonni e ai fragil”. Questo il titolo di una sua intervista pubblicata sul sito di RaiNews, il quale riassume in maniera efficace il contenuto del discorsetto “augurale” del medico romano. “Del– esordisce Rezza – negli ultimi due anni e mezzo abbiamo capito molte cose. Oggi c’è un’endemizzazione con ondate di limitata intensità. Ma se invece ci domandiamo: è finita biologicamente? Allora la risposta è non del tutto e non dappertutto, basta vedere cosa succede in Cina.” E che cosa sta accadendo di così drammatico in Cina? Praticamente nulla, al di ...