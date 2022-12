CdS – si può chiudere a giugno

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) 2022-12-19 10:56:51 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Luca Pellegrini e la Lazio, due storie che sembrano sempre più destinate a incrociarsi. Non adesso però, ma a. Al club biancoceleste piace il giocatore e lui vorrebbe tornare in Serie A al più presto, magari proprio in quella piazza romana che conosce bene, sebbene l’abbia vissuta sull’altra sponda del Tevere. Non un problema per lui, che se potesse si presenterebbe già oggi al centro sportivo di Formello per allenarsi agli ordini di Sarri e vestire la maglia della Lazio. Volontà Lo ha chiesto ai suoi agenti, lo ha fatto capire pure a Oliver Glasner, suo allenatore all’Eintracht Francoforte (dove è in prestito dalla Juventus), con il quale secondo i media in Germania ci sarebbe stata un’accesa discussione poche settimane fa, nel corso della tournée ...