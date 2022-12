Carol Maltesi | perizia psichiatrica per Davide Fontana La decisione della Corte d’assise

IL GIORNO

Davide Fontana , il 43enne a processo per l' omicidio della ex compagna e vicina di casa, sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica . Lo ha deciso la Corte di Assise di Busto Arsizio lunedì 19 dicembre dopo aver ascoltato dal banco dei testi i due psichiatri della cui ...Processo, in aula parlano gli psichiatri. Sì della corte alla perizia psichiatrica. Processo, le "vite" di Fontana Davide Fontana aveva due "vite". Anzi ne ha avute tre: una precedente ... Omicidio Carol Maltesi, perizia psichiatrica per Davide Fontana RESCALDINA - Davide Fontana, in 42 enne milanese a processo per l'omicidio di Carol Maltesi, 26 anni, sgozzata e fatta a pezzi nella sua abitazione di Rescaldina (Milano), a ...RESCALDINA – Per l’assassino che aveva ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi è stata disposta la perizia psichiatrica: al tribunale di Busto Arsizio è stata accolta la richiesta della ...