Belen Rodriguez | annuncio a sorpresa | «Non mi piace mai dare brutte notizie ma»

Today.it

La showgirl ha seguito i rigori con tutta la famiglia: che abbraccio alla fine con ...Per molto tempo, la cantante aveva ammesso di non riuscire a innamorarsi ancora così, ma è bello constatare che, invece, con Andrea Iannone - ex di- abbia ritrovato la serenità e sia ... Argentina campione del mondo: Belen Rodriguez ricorda Maradona, poi l'abbraccio a Stefano Molti i personaggi famosi che commentano la vittoria della Seleccion. Tra questi, Belen Rodriguez, che ha seguito con grande apprensione ed emozione la Coppa del Mondo e ora può liberare la sua gioia, ...Belen Rodriguez è argentina, ma vive in Italia da anni ormai ed è sposata con il napoletano Stefano De Martino.