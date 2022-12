Ansia Milan | le ultime sul rientro di Maignan

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Finito il Mondiale in Qatar, è tempo di pensare alla ripresa del campionato, la quale avverrà il 4 Gennaio. Tra le inseguitrici del Napoli di Luciano Spalletti, autore al momento di una stagione strepitosa, c’è ildi Stefano Pioli, chiamato a bissare il successo della scorsa stagione. La squadra rossonera ha ormai uno scheletro ben definito: Theo Hernandez in difesa, Bennacer a centrocampo e Leao in attacco sono alcune delle frecce a disposizione dell’allenatoreista. Altro pezzo pregiato delè sicuramente Mike Maignan, portiere che con le sue prestazioni ha portato il Diavolo ad essere di nuovo competitivo. Il giocatore da diverso tempo è fermo ai box e tra i tifosi iniziano a insinuarsi le prime preoccupazioni. Quando torna Maignan? Maignan condizioni fisiche infortunioIl portiere rossonero è diventato ...

MilanLive.it

Ismael Bennacer non ha ancora firmato, una situazione che tiene insempre di più i tifosi del. Nel corso delle ultime settimane il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato in più di una circostanza con gli agenti del calciatore per riuscire a ...Era del 1923 e queste coincidenze mi mettono l'... Io ho il suo stesso carattere. Tendo al ... E cosa farà 'Sono ossessionato daldegli immortali di Sacchi, composto da grandissimi campioni ... Problemi al ginocchio, finale Mondiale a rischio: Milan in ansia Gli spettatori vogliono emozioni forti, anche «negative», perché secondo alcuni studi aiutano a sentirsi più pronti ad affrontare eventuali avversità o catastrofi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...