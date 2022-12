Addio Mihajlovic | funerali a Roma | tutta la Lazio omaggia Sinisa

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Migliaia di persone aper l’ultimo saluto a. Idel campione e allenatore serbo si sono tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a. Scomparso a 53 anni a causa di una leucemia mieloide,lascia un ricordo profondo e commosso in L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia ANSA

