Accoltellato da due uomini mentre è in auto con la fidanzata | grave un 44enne di Arzano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'aggressione è avvenuta a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Secondo una prima ipotesi, l'uomo sarebbe stato ferito da sconosciuti: indagini in corso sul ...

Fanpage.it

L'aggressione è avvenuta a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Secondo una prima ipotesi, l'uomo sarebbe stato ferito da sconosciuti: indagini in corso sul ..., in strada, pare dasconosciuti e nel corso di una rapina. È quanto accaduto poco prima della mezzanotte di ieri a Giugliano. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono ... Accoltellato ripetutamente da due uomini a Giugliano: 44enne ... Un operaio è stato accoltellato da un collega alla Aernova di Roletto ... Nessuno, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe sentito i due operai litigare. L’aggressore, però, ha problemi psichici ...L'aggressione è avvenuta a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Secondo una prima ipotesi, l'uomo sarebbe stato ferito da sconosciuti: indagini in corso sul movente ...