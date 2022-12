Uomini e Donne | Eugenio Colombo commenta la nuova storia dell' ex Francesca Del Taglia | Mi aspettavo più rispetto

Witty TV

Oltre una ventina per mostra le opere presentate frutto dell'ingegno e della laboriosità di persone,, di varia età, che per gran parte dell'anno dedicano del loro tempo libero a ideare ...Valentina Vignali , ex volto die del Grande Fratello , ed oggi affermata influencer e cestista, tramite i suoi profili social ha informato sulle sue condizioni di salute. Da tempo la giovane ha a che fare con un ... Venerdì 16 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV È un’immagine forte quella che Valentina Vignali, cestista, ex corteggiatrice a Uomini e donne, ed ex vippona del Grande Fratello ha voluto condividere con i suoi ...Dal 19 al 21 dicembre le ultime puntate di Uomini e donne prima della pausa natalizia, ma senza alcuna scelta finale ...