Storia corretta del Negroni Sbagliato

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’origine delforse andrebbe inquadrata nel suo contesto storico a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. E forse non è un caso che fu inventato proprio a Milano, la città italiana, all’epoca, più avanzata socialmente ed economicamente. Erano anni di grandi cambiamenti e un bravo barman queste cose le comprende bene da dietro il bancone. Uno come Mirko Stocchetto, appunto, patron del Bar Basso di Milano, aveva abbastanza esperienza per non farsi sfuggire certe cose. LEGGI ANCHE: Milano, 5 locali storici dove bere un buonIl cocktail più famoso del mondo ha per capitale il capoluogo lombardo. Anche se è stato inventato altrove. I locali, la, la ricetta Anniversary, una mostra per i primi 100 anni del cocktailSi intitola *N.100. The Art of ...