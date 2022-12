Sci alpino 2022 2023 | classifica Coppa del Mondo femminile aggiornata dopo Super-G St Moritz

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ladideldi sciil-G di St.di domenica 18 dicembre. Mikaela Shiffrin trionfa sulle nevi svizzere e incrementa il suo vantaggio. Sofia Goggia limita i danni nonostante il dolore alla mano e resta in scia dell’americana. Bene Elena Curtoni, che guadagna una posizione. Ecco di seguito come cambia la graduatoria del circuito. LADIDEL-G ST.Mikaela Shiffrin (USA) 575 Sofia Goggia (ITA) 470 Wendy Holdener (SUI) 377 Petra Vlhova ...

12:53 E' il momento di Lara Colturi. 12:46 Con il pettorale numero 53 Lara Colturi farà il suo esordio in un SuperG di Coppa del Mondo. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO ALTA BADIA 2022 - 2023 Domenica 18 dicembre Ore 10.00 prima manche gigante #1 Ore 13.30 seconda manche gigante #1