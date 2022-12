Regali Natale | proposte moda per ogni donna

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si è soliti dire che fare un regalo a unasia un’impresa decisamente ardua. Ecco perché Enspire, startup innovativa e motore di ricerca interattivo specializzato nella ricerca del regalo perfetto, ha deciso di correre in soccorso a tutti gli uomini del pianeta, utilizzando un algoritmo proprietario che analizza i parametri psicografici del destinatario del regalo. Secondo la ricerca di Enspire solo un intervistato su quattro dichiara di sapere già cosa regalare senza aver bisogno di alcun aiuto. E, tenendo in considerazione che 9 italiani su 10 fanno almeno un regalo per, c’è davvero bisogno di un po’ di ispirazione. Il mondo dellaoffre sempre decine di spunti - pergusto e budget - e per questo motivo rientra anche quest’anno nella top ten deipiù apprezzati. Che la ...

Il Post

Offerte Speciali Minimo Mac Book Air M1, scende a 949, si compra a rate ed arriva prima di16 Dic 2022 Nei giorni deidi, il MacBook Air M1 nella versione da 256 GB viene ...Come tutti gli anni, quando si avvicinada Ponte Mammolo partono i pulmini pieni di pacchi di doni , cibo per le festività natalizie, diretti in Ucraina. 'Quest'anno iche però vanno per la maggiore sono lampade ricaricabili e ... Un regalo di Natale al giorno: -7 Il Comitato Difesa Consumatori offre la guida all'acquisto per un regalo sicuro. Vitelli: «a garanzia di sicurezza molto di più» ...Tre cittadini su quattro, in leggero calo rispetto all’anno scorso, faranno i regali di Natale, ma c’è un 27,3% che non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria ...