Pastorello | ag Gaetano | A fine stagione capiremo se il Napoli vorrà realmente puntare su di lui

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) Federico,agente di Gianlucacentrocampista del,ha parlato a TuttoMercatoWeb,ecco le sue parole : "Lui è un 2000, ha disputato una grandissimain Serie B e oggi per lui è come andare all'Università visti i compagni e l'allenatore che si ritrova. Non sta perdendo tempo perchè non gioca, ma sta crescendo mentalmente, negli atteggiamenti, professionalmente e tecnicamente, perchè fare 20 minuti a Liverpool in Champions è come disputare 7-8 partite da titolare in un altro club più piccolo. Lui l'ha capito e lo percepisce, tanto è vero che sta facendo anche un lavoro fisico incredibile, l'ho trovato più grosso. Ailsi troverà davanti a una decisione davvero non semplice, ovvero seo meno su ...