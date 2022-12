Pagelle Argentina-Francia 7-5 d c r | voti e tabellino finale Mondiale Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le, ie ildi7-5 d.c.r.,dei Mondiali di. Una partita con mille facce, sempre in discussioni e con zero certezze. Quelle che l’si costruisce in un’ora di gioco con il 2-0 firmato Messi (rigore) e Di Maria) sono spazzate via dalla potenza di Kylian Mbappè che tra l’80’ e l’82’ firma la doppietta del pareggio. La partita si trascina ai supplementari dopo un’ora di dominio albiceleste. Pesano i cambi. Scaloni richiama Di Maria e l’si spegne. Deschamps si gioca la carta Coman per Griezmann e arriva la svolta. Nei supplementari Messi apre le marcature, Mbappè risponde su rigore. Si va dai tiri del dischetto. Sbagliano Coman e Tchouameni. ...