Morte Sconcerti | in Rai volano gli stracci tra Alessandro Antinelli e Paola Ferrari

(Di domenica 18 dicembre 2022) Botta e risposta tradopo ladi Mario: «Strumentalizzi la sua» «Non era tuo amico» In casa Raigli. Dopo ladi Marioha così commentato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@db) «Ho avuto la notizia di Mario, che per me era più di un amico, una guida, un porto di salvataggio, oltre che un giornalista eccellente. Gli dicevo sempre: “Mario copio i tuoi appunti così ...

La Gazzetta dello Sport

Cosa aveva detto Paola Ferrari Prima del tweet di Antinelli, Paola Ferrari aveva pubblicato un video per commentare ladie rivelare un retroscena: 'Mi voleva bene e io ne volevo ...... "C'è chi riesce a strumentalizzare anche ladi Marioper i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio" . La replica della Ferrari è stata immediata : "... È morto Mario Sconcerti, aveva 74 anni. Era stato vicedirettore della Gazzetta Paola Ferrari furiosa con Alessandro Antinelli dopo la morte di Mario Sconcerti: "Stai zitto", "Gli ordini li dai a casa tua" ...La morte di Mario Sconcerti diventa l'occasione per un "regolamento di conti" in Rai. Il giornalista sportivo, tra i più conosciuti in Italia, è ...