Mihajlovic | la camera ardente Giorgia Meloni | 'Ha lasciato un messaggio al mondo' | le lacrime di Lotito Le sciarpe delle sue squadre

Dopo amici, familiari, personalità dello sport e tante persone comuni, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto rendere omaggio a Sinisarecandosi allaardente allestita in Campidoglio, a Roma. 'Il significato che lascia nel mondo, non solo quello del calcio, una figura come quella di Sinisaè il coraggio' ...Lo ha detto Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, questa mattina presente allaardente di Sinisa, aperta al pubblico nella sala della Protomoteca del Campidoglio. 'Era uno che ti ... Sinisa Mihajlovic, le foto dalla camera ardente in Campidoglio Tra i tanti presenti questa mattina alla camera ardente per dare un ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, presenti anche Andrea Della Valle e Vincenzo Montella. L'ex presidente della ...AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Centinaia le persone che nella giornata di oggi si sono recate in Campidoglio per dare il loro ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Alle 18:00 la camera ardente è ...