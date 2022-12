Le brioche a… pandoro!

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lo so, panettoni e pandori a Natale abbondano. Ma questa è una ricetta che unisce il gusto dellaalla morbidezza del pandoro e sono un’ottima soluzione per mille occasioni: feste per bambini ma anche per adulti, così come un dopo cena, una merenda, e molto altro. Inoltre, se volete servire sulle vostre tavole natalizie una novità, senza però perdere il “gusto del Natale”, ecco che questeal pandoro sono un’ottima soluzione. La ricetta è semplicissima: potete utilizzare un normalissimo robot da cucina oppure impastare a mano in una ciotola e dovete considerare il tempo di lievitazione. Ingredienti ( per circa 10/12 pezzi) 1 kg di farina Manitoba; 20 grammi di sale; 200 grammi di zucchero; 10 grammi di lievito di birra; 1 buccia grattuggiata di arancia; 1 buccia grattuggiata di limone; 275ml di latte; 275 grammi di uova ( da ...