Inghilterra | Southgate rimane ct almeno fino a Europei 2024

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nessun dietrofront da parte di Gareth, dopo l’eliminazione contro la Francia ai quarti di finale: rimarrà il commissario tecnico dell’ancora per diverso tempo. A riportarlo è il Telegraph, che, pur sottolineando che non si è ancora arrivati ad un accordo scritto, riporta la volontà del 52enne di restare alla guida della Nazionale dei Tre Leoniaglidel, forte del sostegno della Federcalcio inglese. La scelta diarriva in seguito alle speculazioni che lo davano vicino all’addio, in particolare dopo le polemiche nate da alcune sconfitte in Nations League. SportFace.

Commenta per primo Garethresta alla guida dell': secondo il Telegraph , il ct ha sciolto le riserve e rimarrà sulla panchina dei Tre Leoni fino alla naturale scadenza del contratto, nel 2024.' Anche il Ct dell'Garethha detto la sua dopo la sfida ai quarti: " Didier ha creato una squadra più forte dei singoli, il che forse non è sempre stato così"